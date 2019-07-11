Коронавирус
Говорит МоскваСергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве
Против нарушителей будут введены санкции. Столичный градоначальник добавил, что ожидает принятия федерального закона, который позволит работать по этому вопросу. Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
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Около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения.
— Сергей Собянин, мэр МосквыГазета.Ru 04:34
с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.ТАСС04:40
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Собянин: неделя выходных в России позволит радикально усилить самоизоляцию граждан
Будущее России. Национальные проекты04:37
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Общество
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Здоровье
Во Владимирской области зарегистрировали 2 случая коронавируса
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Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
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Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Политика
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Новый законопроект не только дает правительству право ввести режим ЧС, но и уточняет причины для объявления такой ситуации.
Общество
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«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
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Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
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Минобороны Польши разместило тендер на закупку комплектов «тропического» камуфляжа
Общество
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Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
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Экономика
Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
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Авто
В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo
Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы
Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.