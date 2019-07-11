Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

с чего всё началось

Около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения.

Против нарушителей будут введены санкции. Столичный градоначальник добавил, что ожидает принятия федерального закона, который позволит работать по этому вопросу. Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.

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