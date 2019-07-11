Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваСергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве

Против нарушителей будут введены санкции. Столичный градоначальник добавил, что ожидает принятия федерального закона, который позволит работать по этому вопросу. Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
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Сергей Собянин
Около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения.
— Сергей Собянин, мэр МосквыГазета.Ru 04:34
с чего всё началось

Собянин: порядка 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.
ТАСС04:40

Подробнее о событии

Собянин: порядка 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции

ТАСС04:40

Собянин: неделя выходных в России позволит радикально усилить самоизоляцию граждан

Будущее России. Национальные проекты04:37

Введение нерабочей недели позволит усилить карантинный режим – Собянин

Москва 2405:31

Сергей Собянин сообщил, что выходные позволят усилить меры по самоизоляции граждан

Вечерняя Москва04:48

Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей

Lenta.ru04:28

Собянин: 20% москвичей игнорируют призывы к самоизоляции

Газета.Ru04:34

Порядка 20 процентов москвичей игнорируют призывы к самоизоляции

Комсомольская правда04:34
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Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Политика

В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:50
Общество

Минтруд разъяснил условия оплаты в нерабочую неделю

Работники получат заработную плату в полном объеме в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля, сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости населения (Минтруд) Михаил Иванков.
РИА Воронеж 27 марта в 10:22
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Космос

Рогозин: Новый экипаж отправится на МКС по графику

Пандемия коронавируса не отразилась на сроках отправки к МКС нового российско-американского экипажа.
Росбалт 07:17
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Общество

В Минздраве рассказали об эффективности марлевых масок

Руководитель Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, какие медицинские маски способны защитить от инфекции и не дать ей распространиться.
Evo-rus.com 03:21
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Общество

Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
РБК вчера в 16:10
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Здоровье

Во Владимирской области зарегистрировали 2 случая коронавируса

30 марта на сайте стопкоронавирус.рф опубликованы данные о том, что в нашем регионе уже два случая заражения коронавирусом.
Pro Город Владимир 05:46
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Политика

Госдума рассмотрит законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

Новый законопроект не только дает правительству право ввести режим ЧС, но и уточняет причины для объявления такой ситуации.
BFM.ru 07:11
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Экономика

ФНС ответила на вопросы о приостановке взыскания долгов МСП

Федеральная налоговая служба подготовила ответы на часто задаваемые вопросы в связи с приостановкой взыскания задолженности предприятий малого и среднего бизнеса до 1 мая 2020 года.
Российская газета 02:12
Армия и оружие

Минобороны Польши разместило тендер на закупку комплектов «тропического» камуфляжа

Военное дело 07:22
Общество

Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Газета.Ru 07:07
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:36
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 27 марта в 10:14
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня вчера в 02:19
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы

Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:56
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