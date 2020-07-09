Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаОпределена главная угроза для экономики США

Отмена пособий по безработице станет главной угрозой для восстановления экономики Соединенных Штатов, уверены специалисты в экономической области, пишет издание CNN. Американские власти сейчас выплачивают населению пособие по безработице размером в 600 долларов каждую неделю.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперты выявили главную угрозу для экономики Соединенных Штатов

Экономика сегодня08:53

Определена главная угроза для экономики США

Политическая Экспертиза03:09

Эксперты назвали главную угрозу для экономики США

Комсомольская правда01:25

Эксперты сообщили о главной угрозе для американской экономики

News.ru02:10

Названа серьезная угроза для экономики США

Lenta.ru00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Политика

Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Государственный совет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
Известия 09:07
280
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
223
Автоспорт

Норрис потеряет три позиции на старте этапа «Формулы-1» Гран-при Штирии

Пилот "Макларен" Ландо Норрис оштрафован на три места на старте гонки этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Штирии, который проходит в Австрии, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон.
РИА Новости 08:38
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
12
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
855
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
400
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
80
Космос

Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»

РИА Новости 08 июля в 22:27
12
Единоборства

Бойцы UFC ставят на победу Петра Яна в титульном бою против Альдо

BetOn 02:23
1
Футбол

Ткаченко поделился мнением о перспективах Смолова в чемпионате Испании

Футбольный агент Герман Ткаченко, представляющий интересы российского нападающего "Сельты" Федора Смолова, поделился мнением о перспективах своего клиента в чемпионате Испании.
Газета.Ru 07 июля в 12:51
Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
1
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
83
Игры

И ещё раз купите Skyrim: на сайте французского отделения Amazon появилась страница TES V: Skyrim для PS5

Согласно французскому отделению Amazon, Bethesda Softworks выпустит на PS5 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition по цене 70 евро в европейском регионе.
3DNews 05:22
Путешествия

Туристический поток в Анталью в июле вырос до 27 тысяч

В июле иностранный турпоток вырос до 27 тысяч и продолжает увеличение.
Countryscanner 05:23
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
2,1K
Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
104
Происшествия

8-летняя девочка была изнасилована и убита после того, как села в машину с семейной парой

Вести.Ru 03:38
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей

Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
1
Технологии

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

По информации The Verge, сбой может быть связан с SDK Facebook, который многие приложения используют для управления входами пользователей.
Коммерсантъ 08:38
Футбол

Халк поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу

CT news 09:35
Кино

Российскую актрису пригласили на роль в английском шпионском сериале

Российская актриса Анна Уколова сыграет роль в английском сериале про разведчика, работающего на Советский Союз.
Взгляд.ру 08:42
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
9
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA

Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.
Коммерсантъ 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роб Портман
Американский юрист
Американский юрист и политик-республиканец. Младший сенатор США от штата Огайо с 2011 г. Ранее он был торговым представителем США с 2005 по 2006 гг. и директором Административно-бюджетного управления с 2006 по 2007 гг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное