Общество
Политическая ЭкспертизаОпределена главная угроза для экономики США
Отмена пособий по безработице станет главной угрозой для восстановления экономики Соединенных Штатов, уверены специалисты в экономической области, пишет издание CNN. Американские власти сейчас выплачивают населению пособие по безработице размером в 600 долларов каждую неделю.
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Здоровье
В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
Политика
Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Государственный совет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
Известия 09:07
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Политика
Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям
Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 09:35
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Музыка
Сергей Лазарев представил новый трек о любви «Я не могу молчать»
Певец Сергей Лазарев представил в Сети новый летний трек о любви "Я не могу молчать".
РИА Новости 08:16
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Гаджеты
Intel нигде не скрыться от AMD. Мобильный APU AMD 3015e предложит архитектуру Zen при TDP менее 5 Вт
Считается, что это линейка сверхэнергоэффективных APU с TDP менее 5 Вт (4,8 Вт) для тонких ноутбуков.
iXBT.com 03:58
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
По информации The Verge, сбой может быть связан с SDK Facebook, который многие приложения используют для управления входами пользователей.
Коммерсантъ 08:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Авто
Great Wall выпустит премиальный внедорожник под маркой WEY
Известный бренд Great Wall анонсировал скорое поступление в продажу нового кроссовера под маркой WEY.
Faktom 04:45
Политика
Песков найдет дела важнее просмотра фильма об ЛГБТ в Чечне
В Кремле не намерены смотреть документальный фильм Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню" о ситуации с ЛГБТ-меньшинствами в республике, у чиновников есть более важные дела, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:34
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Происшествия
В Петербурге осудили женщину, продававшую поддельные путевки в «Артек»
Продававшая под видом сотрудника Следственного комитета поддельные путевки в детский лагерь "Артек" женщина получила 6 лет колонии общего режима в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:31
Авто
Украинский ЗАЗ наладит выпуск автомобилей Lada
С прибытием партии российских деталей ЗАЗ сможет начать сборку универсальных автомобилей Lada Largus, пишет СМИ.
Car.ru 04:07
Политика
Трамп одобрил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобрил решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста баллотироваться на пост главы государства, при этом выразив мнение, что в итоге исполнитель поддержит республиканцев.
Инфорос 05:48
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10