Экономика
Lenta.ruОпределена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса
Аналитики определили глубину падения экономики Европы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Общество
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области за сутки удвоилось
Количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Мурманской области за последние сутки увеличилось более чем вдвое, достигнув 268, причем более чем 200 заболевших – в Кольском районе, где развернут мобильный госпиталь МЧС у площадки строительства центра крупнотоннажных морских сооружений, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 17:37
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Общество
В России за сутки зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 3388 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.
Моссовет 03:30
Общество
У 45 жителей Владимирской области подтвердили коронавирус
Сорок пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на треть - до 145, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:43
Общество
В Саратовской области снизился процент сборов оплаты за ЖКУ
В Саратовской областной думе 15 апреля обсудили ситуацию с оплатой ЖКУ в условиях режима самоизоляции.
Регион 64 03:55
Футбол
«Россия против Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну». Алиев — о коронавирусе, Крыме, Семине и Путине
Фейковый коронавирус, пугающие людей СМИ, свой канал на ютубе — В Москве из-за коронавируса вводят электронные пропуска.
Sport24.ru вчера в 06:30
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Здоровье
ВОЗ: Коронавирус оказался в 10 раз опаснее свиного гриппа
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа.
Aobe.ru вчера в 19:58
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Здоровье
Полпред Цуканов заявил о дефиците лекарств в УрФО из-за коронавируса
Наряду с лекарствами в регионе наметился дефицит градусников, марлевых отрезов и бинтов.
URA.Ru 13 апреля в 14:55
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Здоровье
Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля
Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41
Здоровье
Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом
Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.
ФАН 03:37
Общество
Врач рассказал об опасности самодельного антисептика
Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:36
Армия и оружие
Пилоты Черноморского флота начали подготовку к Параду Победы
В ходе первого этапа летчики отрабатывают элементы полёта в строю парами.
Вести.Севастополь 03:16
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.
Legal.Report вчера в 03:35
Здоровье
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации 13 апреля в 02:40
Происшествия
Калининградских полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ на транспорте, подозреваемых в подбросе амфетамина с целью улучшения показателей по службе, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".
РАПСИ вчера в 03:25
Общество
В Ростовской области еще у шести человек подтвердился коронавирус
В Ростовской области на 15 апреля зарегистрировано еще шесть человек с коронавирусом.
Южная служба новостей 03:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Футбол
Дель Пьеро назвал четырёх лучших футболистов мира
Бывший футболист туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии Алессандро дель Пьеро назвал лучших, по его мнению, футболистов на данный момент.
Евро-футбол.ру 02:23
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Финансы
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки
Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом.
Комсомольская правда вчера в 12:50