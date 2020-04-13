Экономика
Lenta.ruОпределена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса
Аналитики определили глубину падения экономики Европы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Кто в Югре сможет получить выплату 5 тысяч рублей на детей до 3 лет
В России семьи получат выплату 5000 тысяч рублей на детей, не достигших трехлетнего возраста.
СургутИнформТВ 11:09
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже
Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Общество
«Ромир»: из-за коронавируса 12% москвичей потеряли работу
В условиях пандемии вируса COVID-19 и введенных ограничительных мер 12% москвичей остались без работы, следует из опроса исследовательского центра «Ромир».
Коммерсантъ 10:37
Космос
В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости
Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 01:58
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
RT на русском 08:20
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий
В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
Политика
МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников
В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 12:01
Здоровье
В ВОЗ оценили угрозу повторного заражения переболевших COVID-19
В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове рассказал о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время как у других уровень ответа был высок.
РБК вчера в 13:16
Общество
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Футбол
«26 лет назад я мог и так». Карпин — о своем суперголе «Галатасараю»
26 лет назад, оказывается, я еще мог и так, — написал Карпин в Instagram. Он также опубликовал видео гола.
Спорт-Экспресс 11:14
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Технологии
«Карту жителя Нижегородской области» удалили из Google Play
Мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области» нельзя скачать в Google Play из-за низких оценок пользователей.
Newsroom24 10:25
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы обнаружен коронавирус, пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого не названного медработника больницы.
Ведомости 12:16
Общество
В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек
В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Общество
В Саратовской области разрешат работать парикмахерским
В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости 10:26
Экономика
Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек
Идея с продуктовыми карточками впервые была предана гласности в 2015 году.
РБК 11:56