Экономика
Lenta.ruОпределена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
По итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. Такой прогноз глубины падения российской экономики дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. По его словам, такой исход возможен при продлении карантинных мер из-за коронавируса.
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Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Космос
SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников, «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ 21:09
Общество
На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку»
Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.
REGNUM 07:02
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Экономика
В России тарифы на связь могут вырасти более чем на 20%
Тарифы на связь в России могут вырасти более чем на 20% из-за кризиса на фоне пандемии, сообщает TelecomDaily.
Газета.Ru 04:32
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте
Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Общество
Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.
ТАСС 08:10
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
За прошедшие сутки в Забайкальском крае удвоилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом и достигло 28.
Московский Комсомолец Чита 22:07
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 19:47
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Экономика
МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится. Тем не менее ожидается, что в 2021 году ВВП поднимется на 3,5%.
Газета.Ru 08:46
Единоборства
Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая
Предполагается, что на турнире 9 мая состоится бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Спорт-Экспресс 20:57
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
Почти миллион пропусков в Москве признают недействительными
Почти миллион пропусков будут аннулированы в Москве в связи с недостоверными данными.
Газета.Ru 09:17
Космос
Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия вчера в 23:46
Авто
Американцы бьются на аукционе за Lada Niva с минимальным пробегом
На аукцион Copart выставлен лот - Lada Niva 1981 года выпуска с минимальным тюнингом и без следов коррозии.
Российская газета 08:05
Авто
Началась сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
В оправившемся от вспышки коронавируса Китае началось серийное производство модели Byton M-Byte, которая примечательна своей приборной панелью с интегрированным 48-дюймовым дисплеем.
SpeedMe 05:54
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Гаджеты
Десятиядерный Core i9-10900F не смог отличиться в тестах Geekbench
Процессор Core i9-10900F обладает 10 ядрами и 20 потоками, и, согласно тесту, его базовая тактовая частота составляет 2,8 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота достигает 4,6 ГГц.
3DNews вчера в 11:30