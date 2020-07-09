Коронавирус
ГЛАС.RUМедведев оценил влияние коронавируса на мировую экономику
Уже в 2020 году мировая экономика потеряет около 5%. Однако если произойдет вторая вспышка эпидемии, сокращение может значительно превысить данный показатель. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев в четверг, 9 июля.
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Медведев: падение мировой экономики может превысить 5% в случае второй волны пандемии
Парламентская газета04:18
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