Если наступит вторая волна коронавируса, мировая экономика может потерять 5 процентов. Такую глубину падения назвал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности.

Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

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