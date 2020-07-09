Если наступит вторая волна коронавируса, мировая экономика может потерять 5 процентов. Такую глубину падения назвал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности.

Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

Футбол Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". 2

Происшествия Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 88

Общество В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек. 123

Общество Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве Блог Сергея Собянина Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению. 10

Общество Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году. 89

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. 2

Общество В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей Показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий возобновляется с 1 августа в Москве в зданиях, где не более 3 тысяч мест, соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.

Политика Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. 9

Политика Медведев сказал, что его отношения с Путиным по-прежнему товарищеские Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом страны Владимиром Путиным, 9 июля в интервью «Комсомольской правде». 159

Общество За сутки 7 человек умерли из-за коронавируса в Воронежской области В Воронежской области за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Гаджеты Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством Зарядных устройств в комплекте могут лишиться в первую очередь флагманские смартфоны, которые выходят в линейках Galaxy S, Galaxy Note, и, возможно, Galaxy Fold/Flip. 57

Общество В американском Техасе за сутки коронавирусом заразились рекордные 10 тысяч человек Рекордно высокий уровень в 10 028 новых случаев в Техасе послужил еще одной тревожной новой мерой быстрого возрождения COVID-19 по всей стране и провала реакции страны.

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 216