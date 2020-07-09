Коронавирус
Lenta.ruОпределена глубина падения экономики при второй волне коронавируса
Если наступит вторая волна коронавируса, мировая экономика может потерять 5 процентов. Такую глубину падения назвал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности.
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Медведев: падение мировой экономики может превысить 5% в случае второй волны пандемии
Парламентская газета04:18
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Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Технологии
Сбербанк объявил о запуске системы платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 04:05
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек.
Московский Комсомолец 04:16
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Блог Сергея Собянина Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.
Российская газета 05:33
Общество
Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова
Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
Политика
В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках
Верховная прокуратура в Белграде возбудила 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков в столице Сербии.
RT на русском 05:34
Политика
Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств.
РБК 05:45
Общество
В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей
Показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий возобновляется с 1 августа в Москве в зданиях, где не более 3 тысяч мест, соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.
РИА Новости 05:51
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Политика
Медведев сказал, что его отношения с Путиным по-прежнему товарищеские
Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом страны Владимиром Путиным, 9 июля в интервью «Комсомольской правде».
ИА Красная Весна 04:37
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 70 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:41
Общество
За сутки 7 человек умерли из-за коронавируса в Воронежской области
В Воронежской области за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 03:12
Здоровье
В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия
В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия.
КП - Тюмень 03:40
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Зарядных устройств в комплекте могут лишиться в первую очередь флагманские смартфоны, которые выходят в линейках Galaxy S, Galaxy Note, и, возможно, Galaxy Fold/Flip.
ПРАЙМ 02:26
Общество
В американском Техасе за сутки коронавирусом заразились рекордные 10 тысяч человек
Рекордно высокий уровень в 10 028 новых случаев в Техасе послужил еще одной тревожной новой мерой быстрого возрождения COVID-19 по всей стране и провала реакции страны.
ГЛАС.RU вчера в 04:06
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Происшествия
Екатеринбургский застройщик подтвердил, что пытался выкупить землю у похищенного мужчины и готов сотрудничать со следствием
Компания «Атомстройкомплекс» заявила, что готов сотрудничать со следствием по факту похищения мужчины в Екатеринбурге.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:46
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49