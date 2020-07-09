Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОпределена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

Если наступит вторая волна коронавируса, мировая экономика может потерять 5 процентов. Такую глубину падения назвал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности.
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Дмитрий Медведев: «Восстановить экономику позволят накопленные резервы»

Московский Комсомолец10:37

Медведев спрогнозировал падение мировой экономики на 5% при второй волне коронавируса

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Медведев прогнозирует падение мировой экономики выше 5%, если будет вторая волна пандемии

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Медведев: падение мировой экономики может превысить 5% в случае второй волны пандемии

Парламентская газета04:18

Падение мировой экономики может достигнуть более 5% из-за второй волны коронавируса

Долг.рф03:11

Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

Lenta.ru05:43
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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 06:48
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Политика

МИД ответил на сообщения о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.
РИА Новости 13:33
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости 06:04
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Экономика

Подсчитано число российских богачей

Международная консалтинговая компания Capgemini в своем ежегодном докладе о мировом благосостоянии (есть в распоряжении «Ленты.ру») подсчитала число российских богачей.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источники РБК рассказали, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и другого бизнесмена — Евгения Зори.
РБК 12:30
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Политика

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
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Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
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Шоу-бизнес

Экс-участница шоу «Дом-2» Александра Черно устроила скандал в роддоме

Женщину возмутили слова акушера-гинеколога о ее лишнем весе. У Александры Черно случилась настоящая истерика в роддоме.
Privet-Rostov.ru 12:50
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
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Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»

Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
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Футбол

Аршавин: Тедеско зарекомендовал себя как истеричка

Экс-легенда «Зенита» Андрей Аршавин оценил поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который был удален с тренерской скамейки в игре 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1). «Он себя зарекомендовал как истеричка», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ», подчеркнув, что судейского заговора против «Спартака», конечно, не существует.
Нева Спорт 13:29
Политика

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России

Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
3
Футбол

Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»

Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
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Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
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Игры

Покупатели видеокарт NVIDIA GeForce RTX получат Death Stranding для Steam

Покупатели видеокарт NVIDIA GeForce RTX с 9 по 29 июля получат бонус — Death Stranding для Steam.
Игромания.ру 09:38
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Футбол

Боярский отреагировал на «секс» Дзюбы с Азмуном

РЕН ТВ 11:16
Гаджеты

Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей

HotGeo 10:03
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
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Футбол

Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника "Спартака" Николая Рассказова в штрафной площади "Локомотива" в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Чемпионат 13:15
Кино

Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма

Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
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Происшествия

Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип

Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru 12:42
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