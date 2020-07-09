Если наступит вторая волна коронавируса, мировая экономика может потерять 5 процентов. Такую глубину падения назвал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности.

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Общество Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека. 1,3K

Общество Дела Джигурды и Волочковой о визитах в Дивеево рассмотрят в Москве Дело об административном правонарушении в отношении актера Никиты Джигурды, посетившего Серафимо-Дивеевскй монастырь в закрытом для свободного посещения из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево, перенесено для рассмотрения в Москву. 163

Происшествия Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады. 6

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 257

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Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 29

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Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 469

Общество Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров Позднее представитель Delivery Club (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group) сообщил РБК, что один из логистических партнеров сервиса вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, однако в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена. 9

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