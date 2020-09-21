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Lenta.ru
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

В России определили глубину падения потребительского спроса на фоне глобального кризиса и пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, за первые семь месяцев текущего года показатель упал в среднем на 6,7 процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

В самый тяжелый период эпидемии, который растянулся с апреля по июль, россияне сократили свои расходы в среднем на четыре тысячи рублей.
РИА Новости17:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах

Коммерсантъ00:54
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

Lenta.ru03:13
Накануне.Ru

Исследование: Потребительский спрос падает в регионах, включая Южный Урал

Накануне.Ru02:13
БИЗНЕС Online

Потребительский спрос в Татарстане упал более чем на 8%

БИЗНЕС Online03:17
Европейско-Азиатские новости

Свердловчане в пандемию стали экономить, а челябинцы тратят больше: цифры регионов Урала

Европейско-Азиатские новости23:00
ПРАЙМ

Только в трех российских регионах вырос потребительский спрос

ПРАЙМ17:25
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

РИА Новости17:00

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Биатлонистка Резцова пропустит сезон из-за беременности

Биатлонистка Кристина Резцова пропустит сезон-2020/21 из-за беременности, но планирует вернуться после родов и выступить на Олимпийских играх 2022 года в Китае, сообщила РИА Новости мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
РИА Новости03:01

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости01:46
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