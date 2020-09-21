Определена глубина падения потребительского спроса в России
В России определили глубину падения потребительского спроса на фоне глобального кризиса и пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, за первые семь месяцев текущего года показатель упал в среднем на 6,7 процента.В источнике
С чего всё началось
Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса
В самый тяжелый период эпидемии, который растянулся с апреля по июль, россияне сократили свои расходы в среднем на четыре тысячи рублей.
РИА Новости17:00
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