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Lenta.ru
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Главная опасность, которую представляют собой Bluetooth-наушники для здоровья человека в том, что они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

ПРАЙМ19:05
РИА Новости

Названа опасность беспроводных наушников

РИА Новости00:50
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Lenta.ru21:01
Известия

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Известия21:16
РБК

Названа главная опасность беспроводных наушников

РБК23:29
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Московский Комсомолец20:04
URA.Ru

Эксперт по гаджетам развеял страхи о вреде беспроводных наушников

URA.Ru06:25

Лукашенко заявил о принятии «самого серьезного решения» за 26 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы республики в боевую готовность, что является, по его словам, «самым серьезным решением за четверть века», передает корреспондент агентства «БелТА».
Ведомости06:58
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.
Новые автомобили23:53
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Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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