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Lenta.ru
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Еще в прошлом веке ученые пришли к выводу, что существует воздействие электромагнитных частот на продукты питания и органику. Уже в сорока странах ученые указывают, что беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

ПРАЙМ19:05
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Московский Комсомолец20:04
РИА Новости

Названа опасность беспроводных наушников

РИА Новости00:50
Известия

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Известия21:16
РБК

Названа главная опасность беспроводных наушников

РБК23:29
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Lenta.ru21:01
URA.Ru

Эксперт по гаджетам развеял страхи о вреде беспроводных наушников

URA.Ru06:25

Обнаружен живой символ белорусских протестов

С. Тихановская назвала себя лидером всех честных белорусов и живым символом сопротивления режиму – но при этом признала отсутствие собственных знаний и амбиций для политической деятельности и любого руководящего поста.
Ореанда-Новости06:18
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Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

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ТАСС05:56
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
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