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Lenta.ru
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Еще в прошлом веке ученые пришли к выводу, что существует воздействие электромагнитных частот на продукты питания и органику. Уже в сорока странах ученые указывают, что беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга.
ПРАЙМ19:05
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Известия

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Известия21:16
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Московский Комсомолец20:04
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Lenta.ru21:01
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

ПРАЙМ19:05
РБК

Названа главная опасность беспроводных наушников

РБК23:29
РИА Новости

Названа опасность беспроводных наушников

РИА Новости00:50
RT на русском

Названа основная причина вреда беспроводных наушников

RT на русском01:34

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске
Российская газета04:07
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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