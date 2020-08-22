Определена опасность беспроводных наушников

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Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.