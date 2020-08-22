Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии
Lenta.ru
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Главная опасность, которую представляют собой Bluetooth-наушники для здоровья человека в том, что они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

ПРАЙМ19:05
News.ru

Эксперт объяснил, чем опасны беспроводные наушники

News.ru20:00
РБК

Названа главная опасность беспроводных наушников

РБК23:29
Life.ru

Специалист рассказал, как беспроводные наушники могут навредить мозгу человека

Life.ru20:44
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Lenta.ru21:01
Известия

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Известия21:16
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Московский Комсомолец20:04

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
38

Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live24вчера в 09:34
42

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
5

На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
4

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Деловчера в 08:46
56