Определена опасность беспроводных наушников
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Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
Еще в прошлом веке ученые пришли к выводу, что существует воздействие электромагнитных частот на продукты питания и органику. Уже в сорока странах ученые указывают, что беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга.
ПРАЙМ19:05
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