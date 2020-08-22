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Lenta.ru
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Еще в прошлом веке ученые пришли к выводу, что существует воздействие электромагнитных частот на продукты питания и органику. Уже в сорока странах ученые указывают, что беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга.
ПРАЙМ19:05
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ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

ПРАЙМ19:05
РИА Новости

Названа опасность беспроводных наушников

РИА Новости00:50
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Lenta.ru21:01
Известия

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Известия21:16
РБК

Названа главная опасность беспроводных наушников

РБК23:29
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Московский Комсомолец20:04
RT на русском

Названа основная причина вреда беспроводных наушников

RT на русском01:34

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат".
РИА Новостивчера в 09:28
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