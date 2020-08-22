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Lenta.ru
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Главная опасность, которую представляют собой Bluetooth-наушники для здоровья человека в том, что они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
РБК

Названа главная опасность беспроводных наушников

РБК23:29
Московский Комсомолец

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Московский Комсомолец20:04
Lenta.ru

Определена опасность беспроводных наушников

Lenta.ru21:01
Известия

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

Известия21:16
ПРАЙМ

Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников

ПРАЙМ19:05
РИА Новости

Названа опасность беспроводных наушников

РИА Новости00:50
RT на русском

Названа основная причина вреда беспроводных наушников

RT на русском01:34

ФСБ сорвала попытку СБУ похитить в России лидера ополчения Донбасса

ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Взгляд.ру20 августа в 02:59
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Глава ВПП считает, что пандемия ведет к «библейским масштабам» голода

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ТАСС01:09
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

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Известия00:34
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