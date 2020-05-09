Экономика
МедиаПотокОпределена опасность досрочного погашения кредита
Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что досрочное погашение кредитов зачастую лишено экономического смысла и назвал опасность такого поведения в период кризиса.
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Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.ПРАЙМ08 мая в 19:04
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