Недвижимость
Lenta.ruОпределена основная категория покупателей квартир в Москве
Двумя годами ранее основной категорией покупателей «вторички» в Москве назывались, напротив, представители старшего поколения.
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Комментарии
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
77-летний пенсионер отбился от грабителя у банкомата и попал на видео
Пенсионер из города Кардифф, Уэльс, Великобритания, успешно отбился от напавшего на него около банкомата грабителя и попал на видео.
Технологии
Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»
Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Общество
Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве
Самолет с эвакуаированными украинцами и гражданами других стран, вылетевший из китайского Уханя, приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве на дозаправку.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Общество
Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом числа дел об экономических преступлениях, приводят «Ведомости» слова уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Финансы
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Политика
Путину рассказали шутку об отставке правительства
Президент России Владимир Путин обсудил в журналистом Андреем Ванденко шутку об отставке правительства.
Политика
Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров
В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Он рассказал о перспективах медучреждений Бийска.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Игры
Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving
Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
Происшествия
Уголовное дело в отношении экс-главбуха Минюста РФ направили в суд
Уголовное дело о мошенничестве на 5,5 млн рублей в отношении бывшего главного бухгалтера Минюста РФ Натальи Лысовой направили в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко 20 февраля.
Биатлон
Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова
Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Здоровье
Английским врачам разрешат не лечить неполиткорректных пациентов
Английская Национальная служба здравоохранения представила правила, которыми вводятся новые основания для врачей отказать пациенту в лечении.