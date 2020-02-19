Недвижимость
Lenta.ruОпределена основная категория покупателей квартир в Москве
Двумя годами ранее основной категорией покупателей «вторички» в Москве назывались, напротив, представители старшего поколения.
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Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
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В России ужесточили ограничения на ввоз товаров из Китай. Из-за короновируса теперь запрещен провоз животноводческой продукции.
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Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
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Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Общество
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Общество
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У американского актёра Элайджи Вуда родился ребёнок. 39-летний артист стал отцом впервые.
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Столетняя каска Адриана оказалась лучшей защитой от контузии
Всего в исследовании принимали участие 4 вида касок времён Первой мировой войны: стальная британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая Штальхельм, а также современный шлем АСН на основе пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.
Технологии
Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку
Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».
Футбол
Агент рассказал, где хочет продолжить карьеру Аллегри
Футбольный агент Джованни Бранчини, представляющий интересы итальянского специалиста Массимилиано Аллегри, высказался относительно будущего своего клиента.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
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Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
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Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Музыка
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Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Происшествия
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Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Происшествия
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ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Ургант сравнил приход Ксении Собчак на Первый канал с коронавирусом
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Сирийские ПВО отразили атаку на район рядом с российской базой Хмеймим
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Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Единоборства
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В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.