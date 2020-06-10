Коронавирус
Lenta.ruОпределена самая защищенная от коронавируса группа крови
Американские ученые выяснили, что обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусом. Свои выводы эксперты опубликовали на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe. В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает калифорнийская организация 23andMe, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.Российская газета07:59
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Генетики из США назвали группу крови, обладатели которой редко болеют COVID-19
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