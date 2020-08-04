Общество
РамблерОпределена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.Вечерняя Москвавчера в 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»
Вечерняя Москвавчера в 07:10
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru вчера в 15:02
Общество
Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
Невские Новости вчера в 13:21
Общество
В Москве 1456 пациентов излечились от коронавируса за сутки
РИА Новости 02:13
Общество
В Чувашии более 9% выпускников отказались от сдачи ЕГЭ
REGNUM вчера в 02:58
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Происшествия
Адвокат объяснила, где вдова Картрайта научилась расчленять тела
В деле расчлененного рэпера Энди Картрайта появились новые детали. Их раскрыла адвокат со стороны защиты Ирина Скурту.
ФедералПресс вчера в 18:55
Авто
Почти 600 тысяч омичей заплатили в бюджет 1,4 миллиарда рублей
В области стало больше премиальных авто и яхт. Жители области за свои автотранспортные средства принесли в казну почти 1,4 миллиарда рублей.
Om1.ru 02:20
Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Происшествия
В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций
Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
Общественная служба новостей вчера в 07:48
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.
РБК вчера в 23:00
Хоккей
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Российская газета вчера в 15:04
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:24
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Общество
С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО
ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.
АиФ Тверь вчера в 03:43
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 00:00
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Автоновости дня вчера в 05:50
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24 вчера в 11:02
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»
Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков.
РБК 01:30
Здоровье
Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Повышенные дозы облучения радоном зафиксированы в Республике Тыва, Ставропольском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной и Иркутской областях.
РБК 00:44
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Политика
Выборы отменяются? — тайна обращения Лукашенко 4 августа
Суть многоходовочки Лукашенко, возможно, станет ясна 4 августа. В этот день президент РБ обратится к народу и парламенту.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30