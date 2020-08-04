Общество
РамблерОпределена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
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Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.Вечерняя Москвавчера в 07:10
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«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»
Вечерняя Москвавчера в 07:10
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Армия и оружие
Минобороны Украины ответило на заявления Москвы о поставках оружия в ЛДНР
Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.
ИА Новороссия 01:29
Политика
Лукашенко заявил о цели задержанных в Белоруссии россиян
Kremlin Pool / Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание группы россиян в Минске.
РЕН ТВ 06:29
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова о бое с Гэтжи
Ирландский боец Конор Макгрегор резко отреагировал на высказывание российского представителя смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о его следующем поединке.
РИА Новости 03:23
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Футбол
«Челси» придётся побить трансферный рекорд, чтобы заполучить Бена Чилвела у «Лестера»
Чилвел является воспитанником «Лестера» и защищает цвета клуба с 2015 года, а в сезоне-2015/2016 выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун».
Чемпионат 05:11
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Транспорт
В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок
Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил во вторник заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.
РИА Новости 05:50
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Экономика
Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд
Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете "Аргументы и факты" глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
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Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции
В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
Rusvesna.su 05:57
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Митинги протеста против ареста губернатора Хабаровска — представителя оппозиционной партии, который политически позволил себе дистанцироваться от линии режима Путина, не утихают уже больше трех недель.
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
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Lenta.ru вчера в 11:07
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В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
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По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
Коммерсантъ 04:34
Происшествия
В Воронежской области ребенка задавило упавшими трубами
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Российская газета 06:14
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
«Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года.
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Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Несколько дней назад в Сети заговорили о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
WomanHit.ru 05:38
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Общество
Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41