Общество

РамблерРамблерОпределена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
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с чего всё началось

«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»

Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.
Вечерняя Москвавчера в 07:10

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«Сверхкрутой» удар по «Северному потоку - 2»? Эксперт объяснил польские «зацепки»

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Вечерняя Москвавчера в 07:10
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости 04:04
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Армия и оружие

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Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.
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Общество

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В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова о бое с Гэтжи

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Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
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Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

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Чилвел является воспитанником «Лестера» и защищает цвета клуба с 2015 года, а в сезоне-2015/2016 выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун».
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Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
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Транспорт

В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок

Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил во вторник заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.
РИА Новости 05:50
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Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

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Экономика

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Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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Шоу-бизнес

Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

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Политика

Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции

В ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко ответил на одно из главных требований оппозиции.
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Митинги протеста против ареста губернатора Хабаровска — представителя оппозиционной партии, который политически позволил себе дистанцироваться от линии режима Путина, не утихают уже больше трех недель.
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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Ученые нашли жука, который может убежать из желудка хищника

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Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

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Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Несколько дней назад в Сети заговорили о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»

Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
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