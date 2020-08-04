Общество

РамблерРамблерОпределена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
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с чего всё началось

«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»

Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.
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Вечерняя Москвавчера в 07:10
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Политика

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Шоу-бизнес

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Одни считают его настоящим инфлюенсером, другие — скорее эпатажным фриком, но, так или иначе, равнодушным при виде Родриго Алвеса оставаться сложно.
Wday.ru вчера в 09:03
Происшествия

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ТАСС 04:37
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Общество

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Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
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Наука

Японский эколог нашел жука, активно убегающего из кишечника хищника

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Общество

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Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Политика

Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете

Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
Lenta.ru 05:11
Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
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Политика

Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию

Россия боится потерять Белоруссию, считает Лукашенко.
ТАСС 05:10
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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ДВ-РОСС 03:42
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Политика

Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Политика

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
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Авто

В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров

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Evo-rus.com вчера в 11:28
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Здоровье

Эстония сообщила о начале второй волны коронавируса

Департамент здоровья Эстонии сообщил о начале второй волны коронавируса, пишет газета Postimees со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 04:14
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Армия и оружие

Свердловское правительство получило полномочия на случай военного положения

Правительство Свердловской области получило новые полномочия по мобилизации, производству продукции для Вооруженных Сил РФ и других войск и для нужд населения на территории, где введено военное положение.
Znak.com 04:47
Армия и оружие

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На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо, — сказал в своей речи на церемонии открытия мемориала командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.
iReactor 02:41
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
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Футбол

15-летний Пиняев вошел в символическую сборную 1-го тура ФНЛ

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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM 04:23
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Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца

Фанаты Геральта из Ривии обнаружили в сети ролик, проливающий свет на одного из новых персонажей второго сезона В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца.
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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