Общество
РамблерОпределена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.Вечерняя Москвавчера в 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»
Вечерняя Москвавчера в 07:10
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Комсомольская правда вчера в 16:30
Политика
Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
Московский Комсомолец вчера в 20:24
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК вчера в 15:00
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24 вчера в 11:02
Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Экономика
Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости вчера в 08:06
Армия и оружие
Эсминец «Портер» ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Во время своего пребывания в черноморской акватории, американский ракетный эсминец «Портер» повредил радиолокационную ракетную станцию AN/SPY-1.
ГЛАС.RU 00:51
Общество
Трамп усомнился в версии следствия о самоубийстве Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил что следствие всё еще не доказало, была ли смерть в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, самоубийством или убийством.
Известия 01:42
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Здоровье
Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков
Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 14:51
Происшествия
Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан
Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Растяжки, жгучая боль и целлюлит: Эшли Грэм честно рассказала про роды
На своей странице в Инстаграме plus-size-модель делится размышлениями на тему материнства, пишет о принятии своего тела после родов и гордится своими растяжками и целлюлитом: «Когда я смотрю на новые растяжки и изменения, которые произошли с моим телом, это напоминает мне, что все женщины — настоящие супергерои».
Woman.ru вчера в 12:52
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Экономика
В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
В Волгограде коронавирусные пациенты повторно попадают в больницы
Вирус распространяется стремительно и поражает не только легочную ткань, но и другие органы.
КП - Волгоград вчера в 07:08
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
Новые инфицирования зафиксированы в Новокузнецке (28), Кемерове (24), Междуреченске (22), Прокопьевске (5), Киселевске (4), Таштагольском МР (3), Кемеровском МО (2), Новокузнецком (1), Прокопьевском МО (1).На 3 августа в Кузбассе у 3 871 человека выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com вчера в 01:53
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24