Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.

с чего всё началось

Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.

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