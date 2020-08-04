Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.В источнике
С чего всё началось
«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»
Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.
Вечерняя Москвавчера в 07:10
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«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»
Вечерняя Москвавчера в 07:10