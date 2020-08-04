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Определена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»

Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.
Вечерняя Москвавчера в 07:10
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Царьград

«Сверхкрутой» удар по «Северному потоку - 2»? Эксперт объяснил польские «зацепки»

Царьград01:34
Телеканал 360°

В польском штрафе не нашли угрозы для строительства «Северного потока — 2»

Телеканал 360°00:48
Lenta.ru

Предсказана судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Lenta.ru22:17
Народные новости

Польский штраф не остановит проект «Северный поток — 2»

Народные новости23:45
ФАН

Эксперт рассказал, как польский штраф повлияет на «Северный поток — 2»

ФАН23:17
Вести.Ru

Новости на «России 24». «Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

Вести.Ru00:21
Вечерняя Москва

«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»

Вечерняя Москвавчера в 07:10

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
Известия22:17
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На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru23:03
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Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ00:50
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ruвчера в 16:04
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В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости21:07
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