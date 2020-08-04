Общество
РамблерОпределена судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Штраф, наложенный польским антимонопольным регулятором на «Газпром», не помешает реализации проекта российского газопровода «Северный поток— 2», заявил «Вечерней Москве» эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.
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с чего всё началось
Варшава оштрафовала Газпром на 57 миллионов евро за отказ предоставить запрошенные польским регулятором данные о проекте «Северный поток — 2». Как санкции отразятся на судьбе газопровода по дну Балтики, «Вечерняя Москва» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича.Вечерняя Москвавчера в 07:10
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«Еще одна зацепка»: как санкции Польши отразятся на «Северном потоке — 2»
Вечерняя Москвавчера в 07:10
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
iReactor 00:35
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.
REGNUM 03:42
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
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Haval F7 получил новую топовую версию в России
Интеллектуальный кроссовер Haval F7 получил еще более технологичное исполнение под названием Tech Plus, стоимость которой пока не называется.
SpeedMe 02:04
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Культура
Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»
3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя вчера в 02:37
Общество
Еще девять свердловчан умерли от коронавируса
В Свердловской области оперштабе подтвердили 9 случаев смерти больных COVID-19.
JustMedia 03:42
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Форвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию
Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo.
Газета.Ru 03:15
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Авто
Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
Цены на новые автомобили в России по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
Автоновости дня 01:21
Экономика
В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста вчера в 03:44
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
В России за сутки выявили 5159 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5159 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily 03:41
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Фанаты Геральта из Ривии обнаружили в сети ролик, проливающий свет на одного из новых персонажей второго сезона В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца.
Piter.tv вчера в 04:00
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Музыка
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»
Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс вчера в 05:25
Единоборства
Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке против Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 02:14
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru вчера в 11:58
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Экономика
Почта России установит 5 тысяч постаматов в «Магнитах» и «Дикси»
Ранее сообщалось, что около 10 тысяч постаматов по всей России планирует установить «Сберлогистика».
Моллы.Ru 02:40
Общество
Роспечать предложила искать фейки с помощью искусственного интеллекта
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать сервис для проверки достоверности информации с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Коммерсантъ 01:26
Авто
Geely показал рестайлинговый седан Emgrand GT
Китайский бренд Geely представил обновлённую версию седана Emgrand GT (Borui).
Тарантас Ньюс вчера в 04:04
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Гаджеты
Apple может выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»
Предыдущие слухи указывали на то, что компания Apple выпустит четыре модели iPhone 12 этой осенью, то есть четыре модели, упомянутые выше.
МИТ вчера в 23:47
Культура
Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»
So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Меган Рэйчел Маркл отмечает день рождения
Меган Рэйчел Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Inc-news.ru вчера в 22:00
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17