Коронавирус

OAnewsOAnewsОпределена температура уничтожения коронавируса

Эксперты из США изучили уровень содержания инфекции на коробках, в которых пересылают почтовые отправления, и определили, что спустя сутки на картоне не оставалось жизнеспособных патогенов.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Lenta.ruвчера в 20:59

Ученые из Китая выяснили температуру, при которой активизируется коронавирус

Актуальные Новостивчера в 13:37

Ученые назвали самые комфортные для коронавируса температурные условия

ТК Звездавчера в 14:32

Учёные назвали температуру активизации коронавируса

Говорит Москвавчера в 14:00

Ученые выяснили, при какой температуре умирает коронавирус

ФАНвчера в 13:52

Ученые узнали, при какой температуре сохраняется коронавирус

Planet Todayвчера в 15:32

Ученые узнали, при какой температуре начинает активизироваться коронавирус

Российская газетавчера в 11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Известия вчера в 22:52
Происшествия

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 08:37
Футбол

Клопп заявил, что кризис с коронавирусом в Мадриде повлиял на него при подготовке к ответному матчу с «Атлетико» в ЛЧ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как ситуация с коронавирусом повлияла на него и команду при подготовке к ответному матчу против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Metaratings вчера в 01:17
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 27 марта в 13:10
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина

Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:17
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова откровенно рассказала о разводе с Джиганом

Почти месяц семейная жизнь Оксаны Самойловой и Джигана находится в центре всеобщего внимания.
OvideO.ru вчера в 14:43
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости вчера в 09:03
Общество

Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник

Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 00:10
Космос

Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия 27 марта в 01:37
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Гаджеты

В Сети раскрыты характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11

В Сети стали известны характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11.
Дни24 вчера в 11:45
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

РЕН ТВ вчера в 07:43
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия вчера в 17:44
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Здоровье

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
ФАН 01:13
Общество

Рейс из Таиланда в омском аэропорту встречали с десятком скорых

В субботу, 28 марта, в аэропорту Омск-Центральный рейсом из Таиланда зашел на посадку авиалайнер, доставивший туристов домой.
РИА СуперОмск вчера в 13:58
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
РБК вчера в 04:21
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Lenta.ru вчера в 11:45
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное