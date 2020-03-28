Коронавирус
OAnewsОпределена температура уничтожения коронавируса
Эксперты из США изучили уровень содержания инфекции на коробках, в которых пересылают почтовые отправления, и определили, что спустя сутки на картоне не оставалось жизнеспособных патогенов.
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Ученые из Китая выяснили температуру, при которой активизируется коронавирус
Актуальные Новостивчера в 13:37
Ученые узнали, при какой температуре начинает активизироваться коронавирус
Российская газетавчера в 11:49
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Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Первый младенец с коронавирусом умер в США
Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Происшествия
Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина
Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
Клопп заявил, что кризис с коронавирусом в Мадриде повлиял на него при подготовке к ответному матчу с «Атлетико» в ЛЧ
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как ситуация с коронавирусом повлияла на него и команду при подготовке к ответному матчу против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Общество
Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина
Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова откровенно рассказала о разводе с Джиганом
Почти месяц семейная жизнь Оксаны Самойловой и Джигана находится в центре всеобщего внимания.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Общество
Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник
Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Гаджеты
В Сети раскрыты характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11
В Сети стали известны характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11.
Общество
Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Здоровье
В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы
Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
Общество
Рейс из Таиланда в омском аэропорту встречали с десятком скорых
В субботу, 28 марта, в аэропорту Омск-Центральный рейсом из Таиланда зашел на посадку авиалайнер, доставивший туристов домой.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек
Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Общество
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Общество
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.