Определена возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
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В американской биотехнологической компании Moderna раскрыли предполагаемую цену курса вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Согласно данным компании, ориентировочная стоимость такого курса варьируется от 50 до 60 долларов на человека.В источнике
С чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
(FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Комсомольская правда01:07