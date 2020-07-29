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UfacityNews.ru

Определена возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

В американской биотехнологической компании Moderna раскрыли предполагаемую цену курса вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Согласно данным компании, ориентировочная стоимость такого курса варьируется от 50 до 60 долларов на человека.В источнике
С чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъ22:46
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РИА Новости

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новости17:59
Комсомольская правда

Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

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РЕН ТВ

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РБК

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РБК21:09
Российская газета

В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

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ТАСС

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Газета.Ru

Названа ориентировочная цена за вакцину от коронавируса

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