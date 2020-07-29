Коронавирус

ТАССТАССFT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъвчера в 22:46

Подробнее о событии

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 17:59

Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

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FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

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ТАССвчера в 19:08

Названа ориентировочная цена за вакцину от коронавируса

Газета.Ru01:38
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
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iReactor 07:22
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Экономика

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Политика

Путин призвал сосредоточиться на профилактике и вакцинации от гриппа

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Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
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Происшествия

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ТАСС 04:22
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Политика

Зеленский заявил, что в Донбассе есть «единичные выстрелы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

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Происшествия

Школьница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ

НТВ 07:25
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Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
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Общество

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля.
RT на русском 01:35
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Общество

ОПЕК предсказывает окончание эры нефти

ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
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В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

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РИА Новости 06:24
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Общество

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Экономика

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
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Армия и оружие

Киев нарушает «Минск», оставляя Донбасс без местных советов

Некоторые попытки избрать местные советы принимались в 2016 году: тогда в республиках были проведены праймериз, однако дальнейший процесс "тормознули" из-за того, что это, по сути, противоречило отдельным моментам подписанных в Минске соглашений.
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Технологии

«Мегафон» начал тестировать подключение eSIM

Мобильный оператор "Мегафон" начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM).
ТАСС 07:05
Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
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Финансы

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля.
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Происшествия

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Политика

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Шоу-бизнес

Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы

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Экономика

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%

Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
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