с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Авто Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире Стоимость компании Toyota оценили в 41,5 млрд долларов, что позволило ей занять 11 место в общем рейтинге самых дорогих брендов по версии издания Forbes.

Политика Путин призвал сосредоточиться на профилактике и вакцинации от гриппа Президент России Владимир Путин призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа.

Политика Зеленский заявил, что в Донбассе есть «единичные выстрелы» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 41

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля. 1

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 14

Шоу-бизнес Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия. 28

Армия и оружие Киев нарушает «Минск», оставляя Донбасс без местных советов Некоторые попытки избрать местные советы принимались в 2016 году: тогда в республиках были проведены праймериз, однако дальнейший процесс "тормознули" из-за того, что это, по сути, противоречило отдельным моментам подписанных в Минске соглашений.

Технологии «Мегафон» начал тестировать подключение eSIM Мобильный оператор "Мегафон" начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM).

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 62

Финансы Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. 761