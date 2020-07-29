Коронавирус
ТАССFT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Комсомольская правда01:07
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ОПЕК предсказывает окончание эры нефти
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Piter.tv 06:30
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RT на русском вчера в 14:44
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Общество
В Минздраве заявили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
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Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
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Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
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RuNews24.ru вчера в 20:02
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Некоторые попытки избрать местные советы принимались в 2016 году: тогда в республиках были проведены праймериз, однако дальнейший процесс "тормознули" из-за того, что это, по сути, противоречило отдельным моментам подписанных в Минске соглашений.
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Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели
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Evo-rus.com 04:00
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«Мегафон» начал тестировать подключение eSIM
Мобильный оператор "Мегафон" начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM).
ТАСС 07:05
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Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
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Финансы
Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля.
Известия вчера в 09:00
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Кремль ответил на обвинения в адрес РФ в создании фейков о COVID-19
Проявлением навязчивой фобии назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщения в американских СМИ о якобы дезинформации о коронавирусе со стороны России через англоязычные сайты.
Российская газета 06:21
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания 03:28
Экономика
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%
Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20