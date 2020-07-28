Общество
Lenta.ruОпределено отношение россиян к электронным трудовым книжкам
63 процента россиян планируют оставить бумажную трудовую книжку. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ. В пользу электронного документа высказались 30 процентов респондентов.
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Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом.РБК00:00
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Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
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В Туве лошадь километр протащила ребенка, мальчик погиб
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Телеканал «Царьград» заблокировали в YouTube
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Глава Зауралья заявил о потерях казны региона из-за пандемии
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