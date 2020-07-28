Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом.

с чего всё началось

63 процента россиян планируют оставить бумажную трудовую книжку. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ. В пользу электронного документа высказались 30 процентов респондентов.

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 579

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра. 540

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 44

Происшествия В Крыму возбуждено дело после нападения на врача скорой помощи Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту. 19

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 209

Общество Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram. 13

Здоровье В Челябинской области умерли две женщины, зараженные коронавирусом В больницах Челябинской области за сутки скончались две пациентки с подтвержденным коронавирусом.

Общество Телеканал «Царьград» заблокировали в YouTube Москва, 28 июля 2020, 09:19 — REGNUM Аккаунт российского телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube заблокирован без объяснений.

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Здоровье Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.

Политика Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. 4

Финансы Экономисты дали три совета россиянам после обвала рубля По мнению экономиста Константина Селянина, россиянам не следует менять накопления в евро на рубли, если изначально это не планировалось.