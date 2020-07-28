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Интерфакс
Интерфакс

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Больше половины (56%) работающих россиян не собираются переходить на электронную трудовую книжку. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс". Наиболее скептическое отношение к нововведению выразили сограждане в возрасте 60 лет и старше (68%).В источнике
С чего всё началось
РБК

Почти две трети россиян не захотели заводить электронные трудовые книжки

Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом.
РБК00:00
Подробнее о событии
ТАСС

ВЦИОМ: 30% россиян хотели бы использовать электронную трудовую книжку вместо бумажной

ТАСС03:53
RT на русском

Опрос показал отношение россиян к электронным трудовым книжкам

RT на русском02:31
URA.Ru

Россияне массово отказываются от электронных трудовых книжек

URA.Ru00:55
Lenta.ru

Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Lenta.ru01:27
Коммерсантъ

Около 60% работающих россиян не хотят переходить на электронную трудовую книжку

Коммерсантъ01:58
REGNUM

Опрос показал уровень доверия жителей России к электронным трудовым книжкам

REGNUM00:28
РБК

Почти две трети россиян не захотели заводить электронные трудовые книжки

РБК00:00
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
РИА Новости18:46
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Индекс МосБиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря ожиданиям новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7%, причем первый протестировал рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля).
Интерфакс03:26

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском02:57
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В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости02:45
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
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