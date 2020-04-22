Общество
Lenta.ruОпределено соотношение мужчин и женщин в России
В России на 1000 женщин в среднем приходится 866 мужчин. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Соотношение россиян и россиянок отличается только в возрастной категории 0-29 лет и составляет 1050 на 1000 соответственно.
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с чего всё началось
В России на начало 2020 года на 1 тыс. женщин приходилось 866 мужчин. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, которые пресс-служба ведомства предоставила RT. Число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин.RT на русскомвчера в 23:02
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Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Футбол
Вратарь «Шахтера» высказался о переходе Ракицкого в «Зенит»
Страж ворот донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением относительно перехода защитника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 00:48
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Кино
От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев
Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 261, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 17:19
Происшествия
В Тульской области скончались три пациента с коронавирусом
В Тульской области зарегистрировано три смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Тульская пресса 03:43
Общество
В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса
Максимальное количество новых случаев заражения фиксируется в Москве (3083), Московской области (718) и в Санкт-Петербурге (127).
Территория новостей вчера в 04:10
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Армия и оружие
В Южном военном округе опровергли ввод дополнительных сил в Чечню
Известия вчера в 07:19
Общество
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52763 случая коронавируса в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 05:22
Футбол
Итальянский футболист борется за жизнь после кровоизлияния в мозг
Газета.Ru вчера в 23:25
Политика
Валуев предостерег обвинившую Роднину в наличии гражданства США подписчицу
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев предостерег подписчицу, обвинившую трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину в наличии гражданства США.
Lenta.ru 02:46
Политика
Две трети россиян проголосуют по Конституции
Две трети россиян примут участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.
Рамблер 03:38
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su 03:16
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Хоккей
НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко
Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.
REGNUM вчера в 01:14
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Происшествия
В Курганской области выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Курганской области по данным на 22 апреля зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:46
Авто
В Германии построили автодом на трехосном полноприводном шасси MAN
Разработчики немецкой компании Unicat представили необычный автодом, разработанный на базе трехосного шасси MAN.
Car.ru 01:08