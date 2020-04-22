В России на начало 2020 года на 1 тыс. женщин приходилось 866 мужчин. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, которые пресс-служба ведомства предоставила RT. Число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин.

с чего всё началось

В России на 1000 женщин в среднем приходится 866 мужчин. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Соотношение россиян и россиянок отличается только в возрастной категории 0-29 лет и составляет 1050 на 1000 соответственно.

Определено соотношение мужчин и женщин в России

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