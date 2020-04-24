Коронавирус
Lenta.ruОпределено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на совместную работу национальной службы здравоохранения Шотландии и экспертов из университетов Глазго и Эдинбурга.
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с чего всё началось
Сотрудники национальной службы здравоохранения Шотландии и крупных университетов страны выяснили, что COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни примерно на десять лет, сообщается на платформе Wellcome Open Research.Аргументы и Факты01:43
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Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
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РБК 03:00
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РБК 01:30
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Донецкий «Шахтер» вернулся к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.
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