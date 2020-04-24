с чего всё началось

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на совместную работу национальной службы здравоохранения Шотландии и экспертов из университетов Глазго и Эдинбурга.

Общество В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах В некоторых СМИ появились материалы о том, что Минобрнауки планирует пересмотреть стоимость обучения для платных студентов в условиях временного перехода на дистанционный формат в связи с распространением COVID-19. 23

Общество В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч Работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Москве продолжается, всего до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 3

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 33

Общество В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,4K

Общество Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 364

Общество Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. 323

Футбол Донецкий «Шахтер» возобновил тренировки Донецкий «Шахтер» вернулся к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.

Недвижимость Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. 1,2K

Политика Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название Глава ДНР Денис Пушилин разрешил использовать историческое наименование «Сталино» наравне с теперешним названием столицы Республики — «Донецк». 1

Общество Глава Новосибирского МВД подал в отставку Решение уйти с занимаемой должности начальник ГУ МВД России по региону озвучил в ходе заседания областной коллегии МВД. 11

Общество Ограничительные меры в Карелии продлили до конца апреля Артур Парфенчиков внес изменения в ранее подписанные распоряжения об ограничительных мерах, действующих на территории республики на время эпидемии коронавируса. 1