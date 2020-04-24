Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОпределено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на совместную работу национальной службы здравоохранения Шотландии и экспертов из университетов Глазго и Эдинбурга.
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с чего всё началось
Сотрудники национальной службы здравоохранения Шотландии и крупных университетов страны выяснили, что COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни примерно на десять лет, сообщается на платформе Wellcome Open Research
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Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

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Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса

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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
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Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
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Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС вчера в 13:17
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Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
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Здоровье

В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
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Происшествия

В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ

РИА Новости 03:24
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Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
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В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 04:32
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Происшествия

Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция

Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
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Здоровье

16 человек за сутки в Саратовской области заразились коронавирусом

На 24 апреля в Саратовской области подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 19 из них уже выздоровели.
Kursk.com 02:41
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Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
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Общество

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

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Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
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В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
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Футбол

«Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов». Газзаев — о футболе после коронавируса

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Политика

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
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Общество

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов

Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM вчера в 04:17
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Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе

Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице.
ТАСС 04:35
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
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Происшествия

Масштабные пожары произошли в дачных поселках Новосибирской области

23 апреля сообщалось, что в результате пожара в селе Постниково в Кемеровской области было уничтожено 22 здания, в том числе один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных и фельдшерско-акушерский пункт.
Известия 04:29
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
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Космос

Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»

РИА Новости вчера в 22:58
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