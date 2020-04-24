с чего всё началось

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на совместную работу национальной службы здравоохранения Шотландии и экспертов из университетов Глазго и Эдинбурга.

Общество Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства. 15

Общество Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса За последние сутки число забелевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 случая и общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 381 человек. 367

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 25

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года. 2

Здоровье В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона. 13

Происшествия Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ. 37

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 51

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 82

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 930

Общество В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону. 155

Общество Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице.

Энергетика Новак выступил против снижения цен на бензин в России Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. 1,9K