Коронавирус
Lenta.ruОпределено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на совместную работу национальной службы здравоохранения Шотландии и экспертов из университетов Глазго и Эдинбурга.
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с чего всё началось
Сотрудники национальной службы здравоохранения Шотландии и крупных университетов страны выяснили, что COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни примерно на десять лет, сообщается на платформе Wellcome Open Research.Аргументы и Факты01:43
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Украина.ру вчера в 02:42
Общество
Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса
За последние сутки число забелевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 случая и общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 381 человек.
Довод 04:29
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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ТАСС вчера в 13:17
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
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Общество
В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса
В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
Происшествия
Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция
Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
Здоровье
16 человек за сутки в Саратовской области заразились коронавирусом
На 24 апреля в Саратовской области подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 19 из них уже выздоровели.
Kursk.com 02:41
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Общество
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Lenta.ru вчера в 16:31
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране
В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
Футбол
«Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов». Газзаев — о футболе после коронавируса
Когда-то Шюррле был большим футболистом, это факт. Но когда от него отказались все немецкие клубы — это был тревожный звоночек.
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Политика
В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:37
Общество
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов
Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе
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Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
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Масштабные пожары произошли в дачных поселках Новосибирской области
23 апреля сообщалось, что в результате пожара в селе Постниково в Кемеровской области было уничтожено 22 здания, в том числе один дачный дом, 15 жилых домов, шесть брошенных и фельдшерско-акушерский пункт.
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В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
Космос
Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»
РИА Новости вчера в 22:58