Футбол
Sport24.ruОпределены 10 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Наука
Пятый лишний
Китайские биотехнологи все чаще снабжают журналистов громкими новостями.
Единоборства
Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen был показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую военную базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Общество
На Омскую область надвигаются аномальные морозы до -30 градусов
В Омской области ночью столбик термометра опустится до минус 26-30 градусов с 19 ноября. Днем от минус 10 до 15 градусов.
Гаджеты
Motorola представила смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola представила смартфон-раскладушку Razr.
Футбол
«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро
Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Происшествия
В Бурятии осуждены до смерти замучившие подростка полицейские
Верховный суд Бурятии вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий пятерым полицейским.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова пожаловалась на ужасные отеки во время беременности
Самойлова пожаловалась, что на сегодняшний день главная ее «беременная» проблема — это отеки.
Технологии
Состоялся релиз безопасного браузера Brave
Браузер Brave позиционирует себя как защищенный и лишенный рекламы сервер.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Шоу-бизнес
52-летняя Яна Поплавская выходит замуж на 5-м году отношений
Почти пять лет понадобилось ее возлюбленному Евгению Яковлеву, чтобы актриса согласилась принять предложение руки и сердца.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения
Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Политика
Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
Общество
Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска
Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.