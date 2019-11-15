По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Авто В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.

Общество Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.

Экономика Неизвестная криптовалюта взлетела на 7500 процентов Стоимость токена BLOCKv выросла на 7,5 тысячи процентов за час в пятницу, 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Технологии Apple удалит из App Store связанные с вейпингом приложения Отмечается, что Apple никогда не допускала прямую продажу электронных девайсов для курения через приложения, однако некоторые из представленных в магазине программ позволяли пользователям контролировать температуру своих устройств, публиковали последние новости, связанные с вейпингом, и содержали другой тематический контент.

Политика Асад назвал свою версию смерти основателя «Белых касок» Ранее о смерти основателя гуманитарной организации MaydayRescue, которая является основным спонсором организации «Белые каски», Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле сообщило агентство Reuters.

Транспорт В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

Политика Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.

Футбол Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.

Экономика В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

Политика Двух депутатов Рады исключили из фракции «Слуга народа» Фракция правящей на Украине партии «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.