Футбол

Sport24.ruSport24.ruОпределены 10 из 24 участников Евро-2020

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
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