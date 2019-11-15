Футбол
Sport24.ruОпределены 10 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
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Россия не сыграет против Криштиану. Новая группа для команды Черчесова: Бельгия, Россия, Дания, Швеция
Спорт-Экспрессвчера в 18:00
Спасибо ФИФА за… перенос. Почему сборной России нужна победа над Бельгией - с любым счетом
Спорт уик-энд13 ноября в 18:28
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Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера
Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Политика
СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ
Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Экономика
Неизвестная криптовалюта взлетела на 7500 процентов
Стоимость токена BLOCKv выросла на 7,5 тысячи процентов за час в пятницу, 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Технологии
Apple удалит из App Store связанные с вейпингом приложения
Отмечается, что Apple никогда не допускала прямую продажу электронных девайсов для курения через приложения, однако некоторые из представленных в магазине программ позволяли пользователям контролировать температуру своих устройств, публиковали последние новости, связанные с вейпингом, и содержали другой тематический контент.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Политика
Асад назвал свою версию смерти основателя «Белых касок»
Ранее о смерти основателя гуманитарной организации MaydayRescue, которая является основным спонсором организации «Белые каски», Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле сообщило агентство Reuters.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Футбол
Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Политика
Двух депутатов Рады исключили из фракции «Слуга народа»
Фракция правящей на Украине партии «Слуга народа» исключила из своего состава депутатов Верховной рады Антона Полякова и Анну Скороход, которые не проголосовали за важные для политсилы законопроекты.
Авто
Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России
Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Политика
Россия и Литва обменялись шпионами
Моисеенко и Филипченко были помилованы ранее в пятницу, 15 ноября, указом президента Литвы Гитанаса Науседы.