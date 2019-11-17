Футбол

Матч ТВМатч ТВОпределены 16 из 24 участников Евро-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020. По их итогам в финальную часть турнира квалифицировались команды Германии, Нидерландов, Хорватии и Австрии.
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