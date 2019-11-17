Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUОпределены 16 из 24 участников Евро-2020

20 команд квалифицируются на чемпионат Европы напрямую по итогам квалификации. Еще четыре сборные завоюют путевки на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги Наций. Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах 12 городов, в том числе и в Санкт-Петербурге.
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Определены 16 из 24 участников Евро-2020

Матч ТВ17:41

Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Чемпионат16:40

Сегодня состоятся очередные матчи отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года

Эхо Москвы01:00

ЕВРО-2020: стали известны 16 из 24 участников финальной стадии

Sport.ru17:30

Германия, Голландия, Хорватия и Австрия вышли на Евро-2020

Sports.ru16:37

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

Sport24.ru16:47

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RU17:41
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Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия 18:30
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
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Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru вчера в 05:12
Общество

Шопоголизм в интернете предложили признать психическим расстройством

Страна Советов on-line 05:40
Кино

В российский прокат выходит новый фильм Андрея Кончаловского «Грех»

ТАСС 13 ноября в 16:06
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Компания Huawei назвала Harmony OS новым поколением Android

Китайская компания Huawei назвала Harmony OS новым поколением Android.
UfacityNews.ru 15:11
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости 16:41
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва вчера в 02:30
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

Как сообщали СМИ, 41-летний Исаев скончался из-за остановки сердца.
РИА Новости 13:55
Культура

К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии

К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Vologda-poisk.ru вчера в 02:10
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 21:14
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском 10:58
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Политика

Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
ФАН 21:15
Политика

Сотни тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Чехии

Московский Комсомолец 15:15
Политика

Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru вчера в 11:09
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 14 ноября в 17:10
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru вчера в 18:05
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Футбол

Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть ЕВРО-2020

Футболисты сборных Германии и Нидерландов пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:52
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Футбол

Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Журналистская правда 14 ноября в 05:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева за концерт в Минске получила 18 миллионов рублей

Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. благодаря слаженным действиям организаторов, перекупщикам не удалось нажиться на шоу Аллы Борисовны, как это произошло в Москве, при этом сама стоимость заветного билета была намного дешевле заоблачных цен спекулянтов, пытавшихся продать один по цене в 100-400 тысяч рублей.
ГлобалМСК.ру 14 ноября в 06:03
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций

Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Газета.Ru 19:28
Единоборства

Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

Спорт-Экспресс 15:29
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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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