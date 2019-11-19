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Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино 4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.

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Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

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Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Игры NFS Heat стала самой популярной игрой серии Новинка Need For Speed Heat стала самой популярной игрой серии на консолях текущего поколения, об этом сообщается в официальном Twitter игры.

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