Футбол

Sport24.ruSport24.ruОпределены 16 из 24 участников Евро-2020

По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в субботу, 16 ноября, стали известны уже 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
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Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Sport24.ruвчера в 16:58

Определились 19 из 24 участников чемпионата Европы-2020

ProstoProSportвчера в 17:08

Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 17:22

Определились 19 из 24 участников предстоящего Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:00

Определены 19 из 24 участников Евро-2020

Бомбардир.рувчера в 17:33

Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Чемпионат16 ноября в 16:40

Россия влетела Бельгии, Германия, Голландия и Хорватия на Евро, Трусова выиграла Гран-при России, Ферстаппен взял поул в Бразилии и другие новости утра

Sports.ru16 ноября в 23:07
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