Футбол

Sport24.ruSport24.ruОпределены 20 из 24 участников Евро-2020

20 команд вышли на чемпионат Европы напрямую по итогам квалификации. 4 команды завоюют путевки на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций. Жеребьевка финального турнира пройдет в Бухаресте 30 ноября.
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Накануне.Ru 06:17
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Запрет на вещание российских телеканалов принят в Латвии из-за санкций Евросоюза, которые в стране являются обязательными и «имеющими прямое действие».
News.ru 17:56
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Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение.
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Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
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Мэр Екатеринбурга назвал новый срок окончания ремонта в центре города

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Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу

Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.
РИА Новости вчера в 01:45
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Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости 14:34
Армия и оружие

Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера

Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного.
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В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
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Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

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Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании

Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
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Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

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