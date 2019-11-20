Футбол
Sport24.ruОпределены 20 из 24 участников Евро-2020
20 команд вышли на чемпионат Европы напрямую по итогам квалификации. 4 команды завоюют путевки на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций. Жеребьевка финального турнира пройдет в Бухаресте 30 ноября.
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Почему сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020
RT на русском20 ноября в 06:02
Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую
Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23
УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе
Sport24.ru20 ноября в 08:12
УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины
Sports.ru20 ноября в 03:31
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