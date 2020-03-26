Коронавирус

РосбалтРосбалтОпределены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ

В России утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и которым будет оказана первоочередная адресная поддержка.
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Власти назвали отрасли, которым помогут в дни пандемии

News.ru27 марта в 09:29

Правкомиссия определила 22 отрасли, которые первыми получат господдержку

Вести.Ru27 марта в 08:38

Определены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ

Росбалт27 марта в 08:22

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Коммерсантъ27 марта в 07:32

Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Интерфакс27 марта в 07:26

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

Усолье.Инфо26 марта в 19:05

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Ру26 марта в 17:16
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Общество

Из-за коронавируса в мире заканчиваются презервативы

По данным аналитической компании DSM Group, на Durex приходится 46,75% продаж презервативов в России.
Комсомольская правда 28 марта в 07:20
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Общество

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Lenta.ru 05:02
Происшествия

Начальник отдела СИЗО в Санкт-Петербурге попался на крупной взятке

В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на сумму не менее 10 млн рублей задержан начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-6.
VSE42.RU 05:45
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери

В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Paparazzi.ru вчера в 07:57
Общество

Коронавирус за последние сутки подтверждён у 17 детей в Москве

За последние сутки в Москве подтверждено 212 новых случаев заражения.
Говорит Москва 05:39
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей

Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
РИА Новости 04:35
Единоборства

Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 04:53
Происшествия

В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM 05:39
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Игры

Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games

Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Игромания.ру 27 марта в 10:18
Экономика

Минсельхоз намерен временно ограничить экспорт зерновых

Министерство намерено ограничить экспорт зерновых на период с 1 апреля по 30 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ореанда-Новости 27 марта в 08:40
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 05:34
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Общество

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Российская газета 03:24
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Происшествия

На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом

Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.
REGNUM 02:51
Здоровье

В России студентов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом

Студенты последних курсов медицинских вузов и колледжей, ординаторы и аспиранты будут привлечены в медорганизации на фоне коронавируса, всего будет привлечено около 40 тыс. специалистов.
Rambler News Service 05:31
Гаджеты

Эксперты оценили ремонтопригодность нового iPad Pro

Задняя крышка поддалась после обработки термофеном, после чего её при помощи специального инструмента из фирменного набора iFixit, наконец, удалось снять.
Машины и Механизмы 02:18
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Политика

Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»

Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Коммерсантъ 03:22
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