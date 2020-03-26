В России утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и которым будет оказана первоочередная адресная поддержка.

Определены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество В Подмосковье жителям запретят выходить из домов В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Происшествия В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.

Единоборства Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Экономика Минсельхоз намерен временно ограничить экспорт зерновых Министерство намерено ограничить экспорт зерновых на период с 1 апреля по 30 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Экономика В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Происшествия На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.

Здоровье В России студентов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом Студенты последних курсов медицинских вузов и колледжей, ординаторы и аспиранты будут привлечены в медорганизации на фоне коронавируса, всего будет привлечено около 40 тыс. специалистов.

Гаджеты Эксперты оценили ремонтопригодность нового iPad Pro Задняя крышка поддалась после обработки термофеном, после чего её при помощи специального инструмента из фирменного набора iFixit, наконец, удалось снять.