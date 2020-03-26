Коронавирус
РосбалтОпределены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ
В России утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и которым будет оказана первоочередная адресная поддержка.
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Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку
Интерфакс27 марта в 07:26
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Общество
Из-за коронавируса в мире заканчиваются презервативы
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
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Начальник отдела СИЗО в Санкт-Петербурге попался на крупной взятке
В Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на сумму не менее 10 млн рублей задержан начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-6.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
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Коронавирус за последние сутки подтверждён у 17 детей в Москве
За последние сутки в Москве подтверждено 212 новых случаев заражения.
Общество
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Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
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Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Происшествия
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Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
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Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему вернулся в Россию накануне поединка с американцем Тони Фергюсоном.
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В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Игры
Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games
Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Экономика
Минсельхоз намерен временно ограничить экспорт зерновых
Министерство намерено ограничить экспорт зерновых на период с 1 апреля по 30 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом
Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.
Здоровье
В России студентов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом
Студенты последних курсов медицинских вузов и колледжей, ординаторы и аспиранты будут привлечены в медорганизации на фоне коронавируса, всего будет привлечено около 40 тыс. специалистов.
Гаджеты
Эксперты оценили ремонтопригодность нового iPad Pro
Задняя крышка поддалась после обработки термофеном, после чего её при помощи специального инструмента из фирменного набора iFixit, наконец, удалось снять.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Политика
Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»
Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.