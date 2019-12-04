Экономика
Lenta.ruОпределены главные опасности для экономики России
Россия остается уязвимой к внешним факторам, а также к введению возможных дополнительных санкций. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, посвященном российской экономике.
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Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Политика
Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму
Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Политика
МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии
Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Экономика
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Политика
«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит
Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Футбол
«Милан» отказался от трансфера Ал. Миранчука
«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Путин подарил Вучичу ружье сербского короля
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Политика
Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО сказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» альянса, так как «НАТО усиливается».
Здоровье
Популярное лекарство в ЕС от диабета может быть опасно для здоровья
Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Здоровье
Собянин рассказал о планах развития системы онкопомощи в столице
Мэр Москвы предложил внедрить в городе и новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Общество
Снос киноцентра «Соловей» начался в Москве
В центре Москвы на Дружинниковской улице начали снос одного из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы — 24-зального киноцентра «Соловей».
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Общество
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере хавбека «Спортинга»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника лиссабонского "Спортинга" Маркуса Вендела Валле да Силвы, сообщает O Jogo.
Футбол
«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.