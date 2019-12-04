Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпределены главные опасности для экономики России

Россия остается уязвимой к внешним факторам, а также к введению возможных дополнительных санкций. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, посвященном российской экономике.
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Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru11:08

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:11

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Национальная служба новостей08:14

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики РФ на 2019 год

Московский Комсомолец07:48

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

Коммерсантъ07:47

Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

РЕН ТВ07:28

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАСС08:45
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Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

РИА Новости 06:06
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Политика

Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму

Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
РИА Новости Крым 09:44
Политика

МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии

Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Московский Комсомолец 07:03
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Экономика

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит

Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Rambler News Service 14:37
Футбол

«Милан» отказался от трансфера Ал. Миранчука

«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат 14:33
Наука

Для безопасного лечения рака предложили использовать биополимеры

ТАСС Наука 03:23
Политика

Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российская газета 12:18
Политика

Путин подарил Вучичу ружье сербского короля

Известия 11:22
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Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865

Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
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Космос

Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов

Дни24 01:05
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Вечерняя Москва 14:00
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Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО сказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» альянса, так как «НАТО усиливается».
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Популярное лекарство в ЕС от диабета может быть опасно для здоровья

Сообщается, что метформин – препарат от сахарного диабета, может быть опасным для здоровья человека.
Актуальные Новости 10:22
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 13:51
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Собянин рассказал о планах развития системы онкопомощи в столице

Мэр Москвы предложил внедрить в городе и новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.
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Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
ФАН 13:25
Общество

Снос киноцентра «Соловей» начался в Москве

В центре Москвы на Дружинниковской улице начали снос одного из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы — 24-зального киноцентра «Соловей».
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Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
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Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Lenta.ru 05:03
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Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации

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Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере хавбека «Спортинга»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника лиссабонского "Спортинга" Маркуса Вендела Валле да Силвы, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 13:32
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«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
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Общество

Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Lenta.ru 08:05
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
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