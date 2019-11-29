Экономика

REGNUMREGNUMВ Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров

Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона. Депутаты отметили, что денежные средства впервые выделены в 2019 году из федерального бюджета на привлечение кадров в первичное медицинское звено.
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с чего всё началось

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

В абсолютном значении расходы Татарстана (по состоянию на 8 ноября) составили около 18,4 млрд рублей. Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (освоено около четверти средств), Еврейская автономная область (около 23,6%), Магаданская область (меньше 15%).
Татар-информ01:40

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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ01:40

Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе

Lenta.ru02:23

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16

В Магадане заявили об ошибке при загрузке данных о тратах на нацпроекты

РБК01:18

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

В Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров

REGNUMвчера в 00:39
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Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Политика

Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН

Газета.Ru 01:27
Наука

Новый тест выявит рак простаты в домашних условиях

Группа ученых из Университета Восточной Англии и Университетской больницы Норфолка и Норвича представили тест, с помощью которого можно определить наличие рака предстательной железы в домашних условиях.
iReactor вчера в 23:59
Наука

Посмотрите, как капли соли убегают от физиков на маленьких ножках, которые вырастают во время испарения

Каждый следующий кристалл испытывает все больший дефицит в пространстве — поэтому они начинают расти друг над другом, образуя ножки.
Хайтек 01:52
Общество

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
RT на русском 02:30
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Политика

На Украине обрадовались решению США сократить расходы на НАТО

О решении администрации президента США Дональда Трампа сократить свои расходы на финансирование НАТО 28 ноября сообщил телеканал CNN.
Lenta.ru 02:28
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
REGNUM 00:24
Политика

Китай заявил о поддержке США преступных сил в Гонконге

Министерство иностранных дел Китая заявило, что США открыто поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР.
iReactor вчера в 03:42
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК 27 ноября в 23:00
Политика

В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ

Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
REGNUM 00:40
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости вчера в 19:42
Транспорт

Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Эхо Москвы 00:30
Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
Политика

Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР

Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
REGNUM 27 ноября в 23:38
Общество

Смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине

В России начнут тестировать бесплатное приложение, которое будет предупреждать пешехода о приближающемся автомобиле.
Российская газета 01:32
Происшествия

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Политика

На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
RT на русском вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

Газета.Ru 02:15
Армия и оружие

ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали

"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Народные новости вчера в 11:44
Общество

В России ввели новые льготы для жителей села

Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Агробук вчера в 22:32
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Политика

ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
ТАСС 02:31
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