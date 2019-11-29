В абсолютном значении расходы Татарстана (по состоянию на 8 ноября) составили около 18,4 млрд рублей. Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (освоено около четверти средств), Еврейская автономная область (около 23,6%), Магаданская область (меньше 15%).

с чего всё началось

Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона. Депутаты отметили, что денежные средства впервые выделены в 2019 году из федерального бюджета на привлечение кадров в первичное медицинское звено.

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