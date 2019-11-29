Экономика
REGNUMВ Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров
Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона. Депутаты отметили, что денежные средства впервые выделены в 2019 году из федерального бюджета на привлечение кадров в первичное медицинское звено.
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с чего всё началось
В абсолютном значении расходы Татарстана (по состоянию на 8 ноября) составили около 18,4 млрд рублей. Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан (освоено около четверти средств), Еврейская автономная область (около 23,6%), Магаданская область (меньше 15%).Татар-информ01:40
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Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Наука
Новый тест выявит рак простаты в домашних условиях
Группа ученых из Университета Восточной Англии и Университетской больницы Норфолка и Норвича представили тест, с помощью которого можно определить наличие рака предстательной железы в домашних условиях.
Наука
Посмотрите, как капли соли убегают от физиков на маленьких ножках, которые вырастают во время испарения
Каждый следующий кристалл испытывает все больший дефицит в пространстве — поэтому они начинают расти друг над другом, образуя ножки.
Общество
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Политика
На Украине обрадовались решению США сократить расходы на НАТО
О решении администрации президента США Дональда Трампа сократить свои расходы на финансирование НАТО 28 ноября сообщил телеканал CNN.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Политика
Китай заявил о поддержке США преступных сил в Гонконге
Министерство иностранных дел Китая заявило, что США открыто поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Политика
В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ
Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Транспорт
Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов
Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Политика
Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР
Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
Общество
Смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине
В России начнут тестировать бесплатное приложение, которое будет предупреждать пешехода о приближающемся автомобиле.
Происшествия
СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Политика
На Украине признали нищету в стране результатом Майдана
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Армия и оружие
ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали
"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Общество
В России ввели новые льготы для жителей села
Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Политика
ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.