Общество

РИА НовостиРИА НовостиОпределены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160.
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с чего всё началось

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

Сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
РИА Новостивчера в 20:20

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В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета

Lenta.ru01:05

В России разработали предложение на демонстратор сверхзвукового самолета

РИА Новости01:43

В ЦАГИ рассказали о двигателе нового сверхзвукового авиалайнера

РЕН ТВвчера в 20:14

В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера

Военное обозрениевчера в 23:22

Российские ученые определили параметры двигателя для сверхзвукового гражданского самолета

Эхо Москвывчера в 21:07

Определены параметры двигателя для нового российского самолёта

RT на русскомвчера в 20:49

Названы параметры возможного двигателя для сверхзвукового гражданского самолета

ФАН00:06
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Космос

Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ

Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Единоборства

Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи

РИА Новости вчера в 16:16
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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Происшествия

В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым

Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
REGNUM 01:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который высмеял фото россиянина.
Metaratings 01:01
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Экономика

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
115
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия вчера в 17:38
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Политика

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
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Общество

Москвичам разъяснили принцип действия защитных масок и перчаток

Москвичам объяснили, как правильно пользоваться защитными средствами.
ТВ Центр 02:16
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
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Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Российская газета 01:15
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 09:01
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM вчера в 05:44
15
Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой растет ее копией

Знаменитая певица Юлия Началова скончалась чуть больше года назад от остановки сердца, но поклонники не перестают любить своего кумира и искренне радуются успехам ее дочери Веры.
RuNews24.ru вчера в 09:41
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Экономика

НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения

«В рамках рынка доверительного управления вознаграждение НПФ по ОПС является одним из самых больших, сопоставимым с паевыми инвестиционными фондами, считающимися самым дорогим инструментом для клиентов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Коммерсантъ вчера в 17:41
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Общество

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
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Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
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