Сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

с чего всё началось

В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160.

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