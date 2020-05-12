Общество
РИА НовостиОпределены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.РИА Новостивчера в 20:20
Подробнее о событии
Показать все источники
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
Военное обозрениевчера в 23:22
Российские ученые определили параметры двигателя для сверхзвукового гражданского самолета
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
РИА Новости вчера в 16:16
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Происшествия
В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым
Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
REGNUM 01:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который высмеял фото россиянина.
Metaratings 01:01
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
Москвичам разъяснили принцип действия защитных масок и перчаток
Москвичам объяснили, как правильно пользоваться защитными средствами.
ТВ Центр 02:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Российская газета 01:15
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM вчера в 05:44
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой растет ее копией
Знаменитая певица Юлия Началова скончалась чуть больше года назад от остановки сердца, но поклонники не перестают любить своего кумира и искренне радуются успехам ее дочери Веры.
RuNews24.ru вчера в 09:41
Экономика
НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения
«В рамках рынка доверительного управления вознаграждение НПФ по ОПС является одним из самых больших, сопоставимым с паевыми инвестиционными фондами, считающимися самым дорогим инструментом для клиентов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57