Политика
РИА НовостиОпределены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Изображение вероятного облика двигателя есть в распоряжении РИА Новости. "На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения", - сообщил гендиректор ЦАГИ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.РИА Новостивчера в 20:20
Подробнее о событии
Показать все источники
В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера
Военное обозрениевчера в 23:22
Российские ученые определили параметры двигателя для сверхзвукового гражданского самолета
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
Гаджеты
В рейтинге DxOMark смартфон Samsung Galaxy S20+ занял 10 место
Стоит отметить, что Samsung Galaxy S20+ на глобальном рынке стоит 1 200 долларов, но его камера уступает более дешёвым флагманским смартфонам из Китая.
Astera вчера в 14:53
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
Общество
Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам
Правительство и Минздрав должны контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что лично проверит состояние дел по этому вопросу.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb вчера в 14:05
Общество
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 21:41
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
Интерфакс 00:46
Кино
Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов
Онлайн-кинотеатр Okko покажет мультипликационный фильм «Викинг Вик».
Lenta.ru 00:00
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
Общество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия вчера в 15:00
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:16
Общество
Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней
Единый период нерабочих дней, длившийся в России с конца марта 2020 года, завершается с 12 мая.
LipetskMedia.ru вчера в 09:56
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи
Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России
Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль вчера в 09:55
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество
До 17 мая продлили режим повышенной готовности в Кузбассе
С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
Evo-rus.com вчера в 08:07
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости вчера в 11:16
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения
Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
REGNUM 00:30
Общество
О резком похолодании предупредили россиян
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в центре европейской части России в ближайшее время наступит резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:23
Происшествия
В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара
Районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево в Удмуртии, где из-за горения сухой травы на территории бывшего арсенала взрывались снаряды и было эвакуировано население, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 04:37