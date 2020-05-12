Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

с чего всё началось

Изображение вероятного облика двигателя есть в распоряжении РИА Новости. "На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения", - сообщил гендиректор ЦАГИ.

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