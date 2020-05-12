Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпределены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

Изображение вероятного облика двигателя есть в распоряжении РИА Новости. "На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения", - сообщил гендиректор ЦАГИ.
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с чего всё началось

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
РИА Новостивчера в 20:20

Подробнее о событии

Названы параметры возможного двигателя для сверхзвукового гражданского самолета

ФАН00:06

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

Взгляд.рувчера в 23:46

В ЦАГИ заявили об определении основных параметров двигателя для сверхзвукового авиалайнера

Военное обозрениевчера в 23:22

Российские ученые определили параметры двигателя для сверхзвукового гражданского самолета

Эхо Москвывчера в 21:07

Определены параметры двигателя для нового российского самолёта

RT на русскомвчера в 20:49

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новостивчера в 20:20

В ЦАГИ рассказали о двигателе нового сверхзвукового авиалайнера

РЕН ТВвчера в 20:14
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Политика

Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет

Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
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Гаджеты

В рейтинге DxOMark смартфон Samsung Galaxy S20+ занял 10 место

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S20+ на глобальном рынке стоит 1 200 долларов, но его камера уступает более дешёвым флагманским смартфонам из Китая.
Astera вчера в 14:53
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Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
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Общество

Путин пообещал лично проверить реализацию выплат медикам

Правительство и Минздрав должны контролировать выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что лично проверит состояние дел по этому вопросу.
РИА Новости вчера в 10:06
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Общество

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
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Общество

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb вчера в 14:05
Общество

Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 21:41
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
Интерфакс 00:46
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Кино

Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов

Онлайн-кинотеатр Okko покажет мультипликационный фильм «Викинг Вик».
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Шоу-бизнес

24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад

Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
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Общество

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия вчера в 15:00
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Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:16
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Общество

Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней

Единый период нерабочих дней, длившийся в России с конца марта 2020 года, завершается с 12 мая.
LipetskMedia.ru вчера в 09:56
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России

Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль вчера в 09:55
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Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
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Экономика

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
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Общество

До 17 мая продлили режим повышенной готовности в Кузбассе

С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
Evo-rus.com вчера в 08:07
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Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения

Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
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О резком похолодании предупредили россиян

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в центре европейской части России в ближайшее время наступит резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:23
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Происшествия

В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара

Районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево в Удмуртии, где из-за горения сухой травы на территории бывшего арсенала взрывались снаряды и было эвакуировано население, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 04:37
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