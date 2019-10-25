Общество

Lenta.ruLenta.ruОпределены параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к разработчикам законопроекта.
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Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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