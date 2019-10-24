Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Шоу-бизнес
Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года».
Телепрограмма вчера в 10:31
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия 17:01
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«Яндекс» научил «умную» колонку распознавать жесты
Интермонитор.ру 14:54
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:04
Политика
Журналисты уличили Зеленского в манипулировании фактами
Журналисты нашли ряд нестыковок в ответах президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.
Газета.Ru 13:17
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 17:13
Политика
ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии
Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29
Шоу-бизнес
После смены имиджа Елизавета Боярская стала похожа на мальчика
Недавно внешность популярной актрисы Елизаветы Боярской претерпела разительные перемены, в результате которых она стала больше похожа на мальчика.
Bimru.ru 05:46
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетолог Мария Мерино разъяснила, что в ветчине содержится лишь 50% мяса, все остальное – добавки, крахмал и другие вредные составляющие.
Колыма-информ 22 октября в 02:03
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Футбол
Дербное воскресенье: четыре столичные команды проведут очные встречи
Уже в пятницу стартует 14-й тур чемпионата России по футболу, после которого расположение команд в лидерской группе может серьезно измениться.
Известия 17:00
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Газета.Ru 18:27
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
URA.Ru вчера в 23:54
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году
В 2020 году мировой спрос на нефть немного вырастет, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
Интерфакс 05:01
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с командиром «Сил демократической Сирии»
Глава минобороны России провел в среду 23 октября переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абдо.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Армия и оружие
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
REGNUM 19:20
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Вести.Ru 11:21
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM вчера в 13:06
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва вчера в 07:19
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 22 октября в 07:59
Авто
Транспортный налог в РФ изменится
Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
Новые автомобили 11:10
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16