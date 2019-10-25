Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к разработчикам законопроекта.

Общество Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Здоровье Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Футбол Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА По итогу трех туров группового отбора Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Экономика Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Политика В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.

Технологии Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Спорт В США приняли «Закон Родченкова о борьбе с допингом» В США палата представителей конгресса приняла так называемый «Закон Родченкова о борьбе с допингом».

Происшествия Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Армия и оружие Россия продолжит помогать курдам и сирийцам найти общий язык О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) было объявлено 9 октября.

Гаджеты Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.

Политика Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.

Политика Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что, по его мнению, сейчас наступила санкционная пауза, и выразил надежду на появление "подвижек", которые позволят снять или облегчить санкции.

Общество Мошенники придумали новый способ кражи денег через телефон Новая схема предполагает, что клиенты банков, использующие соответствующие мобильные приложения, устанавливают на свои гаджеты программу удаленного доступа, что дает мошенникам возможность завладеть чужими деньгами.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.

Происшествия В Татарстане поймали кошку-наркокурьера В Татарстане сотрудники одной из колоний задержали кошку, которая шла в колонию в ошейнике с наркотиками, пишет «МК».

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Гаджеты Какие смартфоны получат Android 10 до конца года После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.